Elnaz Rekabi è scomparsa | la climber senza velo sarebbe stata arrestata dalle autorità del regime

(Di martedì 18 ottobre 2022) Il coraggio si paga caro. Lo sa bene la campionessa iraniana di arrampicata, che la scorsa settimana l’atleta aveva partecipato ai Campionati asiatici a Seul (Corea del Sud) gareggiandol’hijab e sfidando così le rigide regole deliraniano che impongono l’obbligo delalle donne, comprese le sportive, che devono indossarlo anche nelle competizioni all’estero. E per questo suo gesto solidale verso migliaia di donne che ogni giorno rischiano la vita sfidando ilè finita in carcere. Ora si teme per la sua sorte., atleta iraniana, ha partecipato domenicahijab alla competizione di arrampicata nella capitale sudcoreana, che sarà trasferita direttamente da Seul nella famigerata prigione ...

Domenica aveva gareggiato senza il velo ai Campionati asiatici di arrampicata in Corea del Sud Sarebbe stata arrestata l'atleta iranianache domenica aveva gareggiato senza il velo ai Campionati asiatici di arrampicata in Corea del Sud. Dalla sera di domenica si sono persi i contatti con la climber, ha riportato il canale ...C'è grande ansia e preoccupazione per la campionessa iraniana di arrampicata sportivache, andando contro le regole vigenti in Iran, ha gareggiato nella finale dei Campionati asiatici di Seul senza velo . Dell'atleta non si hanno più notizie da domenica, stando a ciò che ...Domenica 16 ottobre l’ atleta iraniana Elnaz Rekabi , classe 1989, ha gareggiato senza velo ai campionati asiatici della Federazione Internazionale dell’arrampicata sportiva in Corea del Sud. Un gesto ...Roma, 18 ott. (askanews) - L'atleta iraniana Elnaz Rekabi, che ha partecipato senza velo ai campionati asiatici di arrampicata in Corea del Sud, ...