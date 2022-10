Elnaz Rekabi | dopo aver gareggiato senza hijab | è scomparsa

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 18 ottobre 2022) Le proteste in Iranl’uccisione di Mahsa Amini hanno ricevuto la solidarietà della scalatrice iranianache, schierandosi contro il regime della Repubblica islamica, haai campionati asiatici della Federazione internazionale dell’arrampicata sportiva (Ifsc) a Seul, in Corea del sud, infrangendo così la legge. Da lunedì 17 ottobre 2022 non si hanno più sue notizie e si teme che possa essere stata prelevata dalla polizia per venire condotta nel carcere di Evin, a Teheran. Vi raccomandiamo... Chi è Alessia Piperno, la ragazza italiana arrestata in Iran. L'appello del padre Alessia Piperno era con gli amici a festeggiare il suo compleanno in Iran quando è stata arrestata. ...