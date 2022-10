Elezioni Usa 2022 | sconforto dem | “Rimonta non dura”

Leggi su italiasera

(Adnkronos) – Poca fiducia tra i democratici in vista delledi midterm, in programma a novembre negli Stati Uniti. La scorsa estate, complice l'ondata di rabbia provocata dalla decisione della Corte Suprema di annullare il diritto costituzionale all'aborto e un certo calo del prezzo della benzina, sembrava che i democratici potessero riuscire ad evitare il disastro elettorale che da mesi veniva profetizzato per midterm. Ma ora, a poche settimane dal voto dell'8 novembre, sembra che il vento abbia girato ancora ed i sondaggi indicano di nuovo i repubblicani in crescita ed in vantaggio per leal Congresso. Nei giorni scorsi un poll CbsNews/YouGov dava il Gop con due punti di vantaggio, e poi ieri è arrivato il sondaggio il New York Times/Siena College che allarga ulteriormente la forbice, repubblicani al 49% e democratici 45%.