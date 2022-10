Elettra Lamborghini | ecco come ha reagito alla squalifica di Ginevra al GF Vip

(Di martedì 18 ottobre 2022) Durante la sua breve esperienza al Grande Fratello Vip 7ha parlato in più occasioni della lite cone dell’assenza di qualsiasi rapporto tra loro. Per tutti questi motivi i telespettatori hanno immaginato che la cantante di Pem Pem avrebbe dato una festa dopo aver scoperto delladella sorella. Ma la realtà potrebbe essere un’altra. Oggiè stata ospite a Casa Chi ed ha svelato chein realtà non era affatto felice di averla vista espulsa con un accusa così pesante. Un familiare dell’ex gieffina le avrebbe anche detto che la sorella minore era dispiaciuta di quello che le era accaduto al GF Vip., parla: “Lei è stata vicina ...

La reazione didopo la squalifica di Ginevra al GF Vip Giovedì sera Marco Bellavia sarà ospite nello studio del Grande Fratello Vip e, proprio per questo motivo, Ginevra ...Fin da quando Ginevraè entrata nella casa del Grande Fratello Vip 7 come concorrente, sono stati in tanti a chiedersi come l'avrebbe presa, la sorella con cui da ormai diversi anni ha chiuso i rapporti.ha infatti scelto di togliere alla parente stretta persino il saluto, un dinamica familiare fin ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-cf96072-b64e-140c-dcac-cbcca539b12 ...Ginevra Lamborghini svela gli attuali rapporti con Elettra: “Ecco come ha reagito dopo la mia squalifica dal Grande Fratello Vip”.