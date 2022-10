Eletta la prima presidente donna della Società italiana di psichiatria dopo 150 anni di storia

(Di martedì 18 ottobre 2022) La parità di genere ha fatto un nuovo passo in avanti:150è stataladi, una delle più antiche e prestigiosescientifiche italiane. L’elezioneprofessoressa Liliana Dell’Osso si è svolta nel corso del 49° congresso a Genova e ha visto la presenza di circa 1.500 psichiatri italiani. Sarà in carica comeeletto nel biennio 2022-2023 e comenel biennio 2024-2025. Lain 150Nei 150dalla sua fondazione ladi ...

Le opposizioni Per le opposizioni la scelta dei capigruppo è solo lamossa di una partita a ...con Sinistra Italiana. Alla Camera invece, vista la riduzione dei parlamentari, i 13 ...... Attilio Romita furioso al Grande Fratello Vip Non è lavolta che Attilio Romita si lamenta ... L'ex fidanzato di Belen, Antonino Spinalbese, è finito al televoto grazie a Nikita Polizon,la ...Soldi, poteri e compiti speciali: ecco di cosa si occupa (e di cosa giova) l'Ufficio di Presidenza. Entro domani va trovata la quadra ma la sfida ...Ho provato a ricostruire il discorso che il Presidente del gruppo Pds alla Camera, Luciano Violante, rivolgeva ai giovani deputati eletti per la prima volta.