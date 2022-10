Ecobonus | Mise | da domani 19 ottobre ripartono gli incentivi per moto e bici elettriche

(Di martedì 18 ottobre 2022) Per la misura sono stati stanziati dal Ministero dello Sviluppo economico altri 20 milioni di euro per il 2022: i concessionari dovranno accreditarsi al sito ...

Per la misura sono stati stanziati dal Ministero dello Sviluppo economico altri 20 milioni di euro per il 2022: i concessionari dovranno accreditarsi al sito ...A partire dalle ore 10 di mercoledì 19 ottobre 2022 riapre per i concessionari la piattaforma.gov.it per prenotare gli incentivi destinati all'acquisto di ciclomotori e motocicli ...Torna l’ecobonus per acquistare ciclomotori e motocicli elettrici: prenotazioni dal 19 ottobre. Sconto del 30% per gli acquisti senza rottamazione e del 40% con rottamazione.I concessionari potranno nuovamente prenotare gli ecobonus destinati all'acquisto di moto e scooter elettrici.