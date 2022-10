Ecobonus | da domani ripartono gli incentivi per moto e bici elettriche

(Di martedì 18 ottobre 2022) Riparte da, 19 ottobre, l’, la misura promossa dal Mise e prevista dal decreto Semplificazioni, per l’acquisto di: quanto ha stanziato il Ministero dello sviluppo economico? Il ministero dello Sviluppo economico ha stanziato altri 20 milioni di euro per l’anno corrente. Cosa bisogna fare per usufruire degli? Per usufruire degli, ai concessionari basterà accedere alla piattaforma piattaforma (https://.mise.gov.it/) a partire dalle ore 10 del 19 ottobre.: a chi è destinato? Il contributo è destinato a coloro che acquistano un veicolo elettrico nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, ...

