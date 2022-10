È morto Franco Gatti | il “baffo” dei Ricchi e Poveri | voce profonda che il dolore ha ridotto al silenzio

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 18 ottobre 2022) Se n’è andato in, storico componente dei. Così come in punta di piedi si era allontanato dalle scene, travolto e atterrito dalper la per la perdita del figlio Alessio nel 2013. Uno choc che l’artista e sua moglie non hanno mai superato, e che ha indotto ildella band a ritirarsi dalle scene almeno fino al 2020, l’ultima data di un riavvicinamento possibile, quando ci fu la reunion dell’intero quartetto della formazione originale al Festival di Sanremo, e sul palco del Teatro Ariston si celebrò in musica la storica riconciliazione tra Angela Brambati e Marina Occhiena. Addio a, mitico “” deiUn ...