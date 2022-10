È morto Franco Gatti dei Ricchi e Poveri | mondo della musica in lutto

Leggi su lopinionista

(Di martedì 18 ottobre 2022) GENOVA – E’ scomparso. L’ex componente deisi è spento a Genova all’età di 80 anni (compiuti il 4 ottobre, ndr). Il cantante da quasi dieci anni non faceva più parte del gruppole, ma aveva partecipato alla reunion del 2020 in occasione del Festival di Sanremo. I suoi compagni di band lo ricordano così: “Oggi va via un pezzonostra vita. Ciao”. Roby Facchinetti dei Pooh lo definisce “un uomo per bene, amato e ben voluto da tutti. In questo doloroso momento sono vicino alla famiglia e ai tuoi ex compagni di viaggio: Angela e Angelo. Buon viaggio caro, ora raggiungerai il tuo amato figlio”. Marco Masini sui social lo saluta con queste due semplici parole: “Ciao!”. E Pupo ...