“Duro attacco alla moglie di Fontana” | Belotti segnala giornalista all’Ordine

Leggi su bergamonews

(Di martedì 18 ottobre 2022) L’ex deputato bergamasco della Lega Danielehatodei Giornalisti una cronista de Il Fatto Quotidiano, Elisabetta Ambrosi, per un post sul nuovo presidente della Camera Lorenzo, rivolto in particolare. “Ho inoltrato al Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Giornalisti la richiesta di un provvedimento disciplinare per dichiarazioni lesive – spiega, che è anchepubblicista – . La firma de Il Fatto, nei giorni scorsi, ha riservato duri attacchidel presidente della Camera dei Deputati, corredando il proprio post, poi cancellato, con immagini dei due coniugi e della figlia minorenne. Non solo il volto della bimba non era oscurato, in palese ...