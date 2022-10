Droga | risse e guida senza patente | 4 arresti tra Anzio e Ardea

(Di martedì 18 ottobre 2022) I Carabinieri della Compagnia dihanno arrestato 4 persone colpite da ordini di esecuzione pena, in tutto il territorio di competenza. I militari della Tenenza dihanno notificato un ordine di esecuzione pena a un 28enne italiano, condannato per traffico internazionale di sostanze stupefacenti, commesso a Roma dal 2016 al 2018 ed è stato tradotto presso la casa circondariale di Velletri, ove dovrà scontare una pena di 15 anni di reclusione. I Carabinieri della Stazione dihanno eseguito un altro ordine di esecuzione pena detentiva in regime di detenzione domiciliare nei confronti di un 50enne italiano. Questi era stato scoperto alladi un’auto appena rubata e conprima sospesa e successivamente ritirata. È stato dunque condannato per il reato di ricettazione e dovrà ...

