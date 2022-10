Droga e telefoni in carcere a Poggioreale Otto arresti a Napoli

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 18 ottobre 2022) Portavano cellulari ein, apersone sono arrestate dai carabinieri di Castello di Cisterna, in provincia di, “in quanto ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata all’accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e corruzione”. Apersone sono indagate per aver introdcellulari neldiTra gliindagati figura anche il Garante dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale del Comune di, ...