Droga e cellulari nel carcere di Poggioreale | tra gli otto arrestati anche il garante dei detenuti

(Di martedì 18 ottobre 2022)neldi, a Napoli. Per questopersone, tra cui ildeiPietro Ioia, sono state arrestate perché fortemente indiziate dei reati di associazione per delinquere finalizzata all’accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e corruzione. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari di Napoli: sei persone si trovano ora in, due ai domiciliari. Il comune di Napoli ha reso noto che “alla luce dell’inchiesta giudiziaria che vede coinvolto ildeidel comune di Napoli, nominato dalla precedente giunta, l’amministrazione sta predisponendo ...

...di una operazione coordinata dalla procura di Napoli che avrebbe portato alla luce una associazione a delinquere finalizzata all'accesso indebito nel carcere di Poggioreale di. ...Il Garante Pietro Ioia, ex detenuto, approfittava dei colloqui per portare a Poggioreale hashish e cocaina per diverse migliaia di ...Intascava soldi per fare da corriere. Il Garante dei diritti deidetenuti del Comune di Napoli Pietro Ioia è tra le otto persone arrestate dai carabinieri per avere introdotto nelle carceri telefoni ce ...Secondo le accuse, avevano messo in piedi un’associazione a delinquere per introdurre telefoni e droga nel carcere di Poggioreale, a Napoli. Per questo otto persone sono state arrestate dai carabinier ...