Globalist.it

Fornire un sostegno fiscale generalizzato non sarebbe molto utile", ha evidenziato. "Dobbiamo tutelare le famiglie più vulnerabili e le aziende. Non sarà possibile proteggere tutti dalle ...L'istituto Bruegel, che ha comparato le misure dei vari paesi,che "il rischio principale ... la cui iniziativa viene però liquidata da Ursula von der Leyen " e dal vice" come una ... Dombrovskis avverte i cittadini europei: “Non sarà possibile proteggere tutti dalla crisi” Lo ha dichiarato il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, nel suo intervento in plenaria al Parlamento europeo a Strasburgo.