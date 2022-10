Dispositivi e droga in carcere | arresti | coinvolto anche il Garante dei detenuti di Napoli

(Di martedì 18 ottobre 2022) I carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip di, a carico di otto persone, ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, per associazione a delinquere finalizzata all’accesso indebito aidonei alla comunicazione da parte di, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e corruzione. Sei persone sono finite ine due ai domiciliari. L’indagine, svolta dal giugno 2021 al gennaio 2022, ha consentito di delineare l’esistenza di un’associazione per delinquere, radicata nel capoluogo partenopeo, finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti e specificamente, l’introduzione illegale di telefoni cellulari e sostanze stupefacenti all’interno della Casa Circondariale ...

