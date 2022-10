Disney avverte la Francia | “O cambia il sistema o i nostri film andranno solo in streaming”

Leggi su tvzoom

(Di martedì 18 ottobre 2022)lancia un monito allasulle uscite nei cinema Financial Times, di Alex Barker e Leila Abboud, pag. 8 Lafarà uscire Black Panther: Wakanda per sempre nei cinema francesi il mese prossimo, ma ha avvertito che i suoipiù importanti potrebbero passare direttamente allonel 2023, a meno che quelle che definisce le regole di distribuzione “anti-consumatore” del Paese non vengano radicalmente riformate. La decisione pone fine a mesi di dibattito in casasull’opportunità di utilizzare ilMarvel, un importante evento del calendario degli incassi per l’industria cinematografica, per prendere posizione sul regime altamente restrittivo di “windowing” della. Laconsidera questo ...