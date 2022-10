“Devi stare in silenzio” | GF Vip 7 | il rimprovero durante la pubblicità diventa virale – VIDEO

(Di martedì 18 ottobre 2022) Le telecamere del GF Vip 7 hanno catturato ilche è arrivatola diretta ad una vippona. Ecco cosa stava succedendo e perchè gli autori del reality show hanno deciso di fare una richiesta perentoria. Alcune frasi dette dai concorrenti del GF Vip 7 stanno suscitando molta polemica. Non solo per il bullismo L'articolo proviene da Inews24.it.

Blasting News Italia

...anche in un libro ed è diventato un riferimento per il mondo penitenziario scegliendo di... "Non è chepassare solo i telefoni... il fumo è pure delicato là... là ci sta l'arresto", ha detto ..."So che stai passando un periodo molto duro, che ti costringe adistante dagli amici e dai ...aver preso da lei, perché Francesca è una donna forte e tenace". "Non mollare, insegui i tuoi ... GF Vip, l'autore sbotta e perde le staffe con Antonella: 'Devi stare in silenzio' (Video)