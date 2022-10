Detenuti | arrestato il garante di Napoli | «Mi servono i soldi per il motorino per mio figlio a Natale»

di Fulvio Bufi Il garante deidel Comune di Napolicon l'accusa di aver ricevuto denaro per fare arrivare in carcere cellulari e droga Quando uscì dal carcere di Velletri, dopo aver scontato l'ultima condanna a ...Ha suscitato grande scalpore il fatto che a prendere parte al piano ci fosse anche il garante deiPietro Ioia che, secondo quanto riferito dall'accusa, avrebbe approfittato della sua ...Il carcere di Poggioreale è «l’albergo», Pietro Ioia «l’avvocato», la cocaina diventa «i documenti», i cellulari i ...Ex detenuto tornato in libertà nel 2002, Ioia fu nominato garante dei detenuti nel 2019 dalla giunta De Magistris. Oggi la notizia dell'arresto: cellulari e droga introdotti nel carcere ...