Deschamps | «Pogba al Mondiale? Ecco qual è la mia idea»

(Di martedì 18 ottobre 2022) Didier, CT della Francia, ha parlato della possibile convocazione di Paulalin Qatar Didier, CT della Francia, ha parlato in un’intervista concessa a Sportmediaset della possibile convocazione di Paulal prossimo. LE PAROLE – «Sta andando bene. Sarà convocato? Questa è un’altra cosa, deve essere guarito. Penso che lo sarà, dopo c’è il secondo aspetto che è quello atletico, è passato del tempo dall’ultima partite che ha giocato a quelle che potrebbe giocare. L’importante, prima di pensare al secondo aspetto, è che sia guarito. Penso che lo sarà ed è già una buona cosa». L'articolo proviene da Calcio News 24.

