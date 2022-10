De Magistris rispolvera foto e lancia stoccate a Manfredi Fucito replica

Leggi su anteprima24

(Di martedì 18 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCentocinque metri di lunghezza, capacità massima di trasportare 1250 passeggeri, climatizzazione a bordo. Sono queste alcune delle caratteristiche del nuovo treno della Metropolitana che da questa mattina viaggia lungo la linea 1. E sono queste le caratteristiche del treno che il sindaco Gaetanovorrebbe metaforicamente prendere al volo per far iniziare la fase due della sua amministrazione: quella dei risultati visibili per i cittadini, dopo il primo anno speso più che altro a dover mettere in sicurezza i conti del comune, prossimi al default sotto un debito di 5 miliardi di euro. Per rimanere in tema trasporti, ora il tempo medio di attesa di un convoglio in banchina dovrebbe scendere da 14 a 12 minuti. Nei prossimi mesi, con la messa in linea di altri 9 treni che già sono giunti a Napoli, l’attesa dovrebbe diminuire fino ai 4 ...