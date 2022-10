Daniel Pennac a Roma 2022 | “Maradona? Poesia e grazia come Pina Bausch”

(Di martedì 18 ottobre 2022) Lo scrittore è il protagonista di un documentario,: Ho visto!, che racconta l'effettosull'immaginario collettivo. Il film è stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di. Nessuno potrebbe dirlo meglio del settantasettenne scrittore francese, penna instancabile e ora anche protagonista di un documentario,: ho visto!, girato da Ximo Solano e presentato in anteprima alla Festa del Cinema di. Un film bizzarro, un viaggio surreale in mezzo alla gente e per le strade di Napoli, tra vecchie signore che cantano "Ho visto ...

