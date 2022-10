Daniel Craig ha ricevuto la stessa onorificenza di James Bond | ecco la foto accanto alla Principessa Anna

Leggi su movieplayer

(Di martedì 18 ottobre 2022)hadalle mani dellalache nella finzione possiede, l'agente 007.haladi, l'iconico personaggio a cui ha detto addio con il film No Time To Die. L'attore è infatti ritratto mentre riceve, dalle mani della, l'Ordine di San Michele e San Giorgio. Il tweet del profilo ufficiale della famiglia reale britannica ha accompagnato lacon una didascalia in cui si dichiara: "La stavamo aspettando". Il messaggio chiarisce inoltre che ...