Damiano dei Maneskin svela il segreto della sua voce | “Ho una malformazione alle corde vocali”

(Di martedì 18 ottobre 2022)David, frontman deiha rivelato, in un’intervista rilasciata a RTL 102.5, che a rendere così particolare il timbrosuaè una. L’intervista adeia Che tempo che faL’intervista si è aperta con l’annuncio delle date dei due concerti negli stadi italiani, in programma per l’estate 2023 (Olimpico di Roma e San Siro di Milano, rispettivamente il 20 e il 24 luglio). Nel corso dell’ospitata a RTL, il frontmanband romana ha poi rivelato un dettaglio molto personale, riguardo alla sua: Le miesono un po’ particolari. Sono ...

Nel corso della cerimonia che si è tenuta a carattere interno presso la casermaChiesa di ... attraverso il PSR 2014/2020, in particolare alla sottomisura "Piani di tutela e di gestione...È questo il bilancio della vendemmia appena terminata nei 320 ettari di filari200 soci viticoltori. 'Numeri in linea con le ultime vendemmie " diceSicca , direttore ed enologo " Sono ...Damiano David, leader dei Maneskin, racconta il dramma vissuto prima del successo: in realtà sarebbe stato proprio quello la sua fortuna.Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...