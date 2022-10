Dalle consultazioni alla fiducia | tempi e passaggi per la formazione del nuovo governo

(Di martedì 18 ottobre 2022) È atteso per venerdì 21 o al massimo per sabato 22 il conferimento dell’incarico di presidente del Consiglio a Giorgia Meloni da parte di Sergio Mattarella. Lo scioglimento degli ultimi nodi politici, giunto ieri all’incontro tra la leader di FdI e Silvio Berlusconi, ha infatti sgombrato il campo da illazioni e retroscena sulla possibilità che le cose andassero in maniera diversa. Dunque, ora a dettare lastica restano solo i necessariistituzionali, il cui calendario, salvo sorprese dell’ultim’ora, è già sostanzialmente definito, a partire dall’avvio delle. L’inizio delleatteso per giovedì 20 Il prossimo appuntamento in agenda è l’elezione dei capigruppo, attesa tra oggi e domani. Si tratta di una partita politica che si intreccia a doppio filo con l’elezione dei 4 ...

Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a Tg1 Mattina, annunciando che alle...che i dem hanno già scelto 'il M5s come testimonia l'accordo che hanno fatto per escluderci...... ma con una parte di Forza Italia, che anche a giudicare dagli atteggiamenti eparole del ... non credo fra i leader almeno non prima che il capo dello Stato aprirà le, dove andranno ...Solo dopo questo passaggio potranno iniziare gli incontri al Quirinale per discutere della formazione del prossimo esecutivo. Prassi vuole, infatti, che il Presidente della Repubblica convochi al Coll ...Tregua Meloni-Berlusconi. Al termine del vertice, una nota Fdi-Fi parla di un clima di unità di intenti, cordialità e collaborazione. 'Uniti alle consultazioni'. Berlusconi: "Al governo insieme per un ...