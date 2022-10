Da Crèdit Agricole convenzione dedicata per la Croce Rossa

Leggi su iltempo

(Di martedì 18 ottobre 2022) PARMA (ITALPRESS) –Italia eItaliana (CRI) rafforzano la loro collaborazione attraverso una, con la quale i Comitati locali della CRI, nonchè i volontari e i dipendenti dell'associazione, potranno beneficiare di un'offerta ad hoc altamente personalizzata che prevede importanti agevolazioni su una gamma completa di prodotti bancari ed assicurativi. L'accordo, sottoscritto formalmente alla presenza di Valerio Bottazzoli, responsabile Direzione Retail e Crescita diItalia, e Cecilia Crescioli, segretario generale diItaliana, permetterà ai Comitati della CRI di fruire non solo dei prodotti CAI già messi a disposizione come conti correnti per le ...