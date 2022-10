Cristina Quaranta | crisi di pianto in diretta | “Vorrei qui con me mio fratello morto di tumore”

Nikita Pelizon pungeal Grande Fratello Vip: 'Vuole stare al centro dell'attenzione' Le frecciatine trae Nikita Pelizon continuano anche dopo l'ultima puntata del Grande Fratello Vip ...Qualche giorno fa aha rivelato: " Ho due ingressi uno in una via, l'altro in un'altra via. Ora c'è la donna di servizio che vive con me, ma non la vedo praticamente mai perché lei ...Sfuriata di Cristina alla fine della puntata del GF Vip: la vippona se l'è presa anche con Giaele dopo le nomination del 17 ottobre ...Nel dopo puntata, Giaele De Donà ha attaccato la showgirl (ora cameriera) definendola ridicola. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7. La reazione di Cristina… Leggi ...