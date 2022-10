Cristina Marino e l’importanza del fitness in gravidanza “Volersi bene è la prima regola per stare bene “

Leggi su diredonna

(Di martedì 18 ottobre 2022)non ha mai nascosto la sua passione per il. Nel 2016 ha creato Befancyfit.com, una piattaforma in cui, in collaborazione con alcune professioniste del settore, si occupa di, food e lifestyle. L’amore per lo sport l’ha portata, nel 2018, a conseguire il diploma di personal trainer con una specializzazione in allenamento funzionale. Una vita in movimento che non si ferma nemmeno in! La nota imprenditrice e modella milanese è infatti in attesa del secondo figlio ma non per questo rinuncia a tenersi in forma! Nei giorni scorsi,ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha mostrato un allenamento dedicato proprie alle donne in dolce attesa. Instancabile, precisa e attenta nei movimenti, la moglie di Luca ...