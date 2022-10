Cristina Marino | è bufera social 

(Di martedì 18 ottobre 2022) La moglie di Luca Argentero scatena l’ira della rete. Ecco il motivo delle polemiche attorno alla modella Incinta del suo secondogenito, la moglie di Luca Argentero, continua a mostrarsi sui social durante i suoi allenamenti dispensando consigli di benessere ai follower. La questione ha però sollevato non poche polemiche e nonostante l’attrice sfoggi una forma fisica perfetta, la pioggia di critiche non è tardata ad arrivare. Tanti i fan che criticano aspramente la scelta dellagiudicando “eccessivo il suo amore per l’allenamento”. La replica di“Tutto ciò che faccio lo faccio con grandissima coscienza, sono già stata incinta… Non è frutto della mia ossessione, anzi. Prima di parlare, fatelo con criterio”. “E’ veramente datato e ignorante pensare che in gravidanza si possa mangiare tutto quello che ci va. ...

L'attrice, incinta del secondo figlio da Luca Argentero, non rinuncia al fitness ma i follower la ...... con la partecipazione di grandi nomi (trait d'union di ogni edizione dell'evento di San) ... mentre al terzo si sono piazzati Simone Romagna eCaldart su Lancia Delta Integrale del 1990.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Cristina Marino ama allenarsi anche in gravidanza. Sul profilo Instagram ha pubblicato una storia in cui appare intenta a eseguire alcuni movimenti studiati appositamente per favorire il benessere e l ...