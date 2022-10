Covid | oggi nel Lazio 4 710 nuovi casi positivi e 9 decessi | il bollettino aggiornato

(Di martedì 18 ottobre 2022). I contagi nel nostro Paese continuano, e intanto la quinta dose è già stata raccomandata per le categorie più a rischio. L’autunno, poi, è iniziato da un pezzo e gli esperti avvertono non solo sulla presenza di nuove varianti, ma anche sulla possibile risalita dei contagi un po’ ovunque a causa dell’abbassamento delle temperature. Sebbene siano molti gli scettici, e sebbene ci siano tante altre emergenze nel mondo, è pur vero che non possiamo permetterci di mandare all’aria due anni di restrizioni e duro lavoro cittadino, dunque il monitoraggio ora più che mai si configura quale necessità continua. Ecco allora ilper, martedì 18 ottobre 2022.nel: il dettaglio dalle Asl Ecco il dettaglio direttamente dalle Asl regionali dislocate su tutto il ...

In Sardegna si registrano1200 ulteriori casi confermati di positività al(di cui 1097 diagnosticati con tampone antigenico) . Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici,...Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti, sono 1.025 ( - 2 rispetto a ... L'età media dei nuovi positivi diè di 54,6 anni. La situazione dei contagi nelle province vede ...Trinità della ASL di Cagliari che erano stati chiusi temporaneamente o accorpati per effetto dell'apertura dei reparti Covid. Da ieri la Struttura Complessa di Urologia dopo una coabitazione con la ...Sono 6.818 i nuovi casi di Covid in Piemonte, con un tasso di positività del 21% rispetto ai 32.406 tamponi eseguiti, di cui 31.321 test antigenici. Risulta dai dati dell'aggiornamento quotidiano del ...