Covid | il bollettino di oggi martedì 18 ottobre 2022 | 58 360 nuovi casi e 113 morti Tasso di positività al 17 | 7%

in Italia, ildi oggi martedì 18 ottobre 2022: 58.360 nuovi casi e 113 morti. Tasso di positività al 17,7% +++news in aggiornamento+++Lo stabilisce un'ultima circolare della Salute che dà il via alla 5a dose di vaccino- 19, adattato alle varianti ba.1 O ba.4 - 5, Per chi quindi abbia già ricevuto il secondo booster (la ...Sono 58.360 i nuovi contagi da Covid, 45mila in più rispetto a ieri, trainati dalla ripresa dei tamponi (329mila, +245mila). Lo rileva il bollettino odierno del ministero della Salute che registra ...Sono 3473 i positivi al Covid in Campania su 20230 test effettuati per un indice di contagio pari al 17,16%, in aumento di due punti sul dato di ieri fermo al 15,1%. Cinque i deceduti, di cui 4 risale ...