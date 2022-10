Covid | bollettino oggi | 58 360 casi e 113 morti | tasso di positività sale al 17 | 7%

Salgono a 45.941 gli attuali positivi in tutte le province, con il Napoletano che traina la slaita. Lieve aumento dei ricoveri nei reparti ..., ildi oggi martedì 18 settembre 2022. Sono 58.360 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, contro i 13.439 di ieri, secondo l'aggiornamento quotidiano del ...(Adnkronos) – Sono 12.757 i nuovi contagi da coronavirus oggi 18 ottobre in Lombardia, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 26 morti. I nuovi casi sono stati individuati ...Salgono a 45.941 gli attuali positivi in tutte le province, con il Napoletano che traina la slaita. Lieve aumento dei ricoveri nei reparti ordinari ...