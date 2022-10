Così Pechino ha reclutato piloti militari britannici via Sudafrica

Leggi su formiche

(Di martedì 18 ottobre 2022) A molti la rivelazione di Sky News sui circa 30 exdella Royal Air Force, della Royal Navy e dell’Esercito britannico reclutati dalla Cina ha ricordato la storia di “Rutland of Jutland”, cioè il britannico Frederick Rutland, pioniere dell’aviazione navale e pilota decorato per la battaglia dello Jutland durante la Prima guerra mondiale. Lasciata la Royal Air Force, Rutland decise di trasferirsi in Giappone e tra le due guerre fudalla Marina di Tokyo come agente, nome in codice Shinkawa. Ebbe attività di copertura oltre Atlantico, a Los Angeles e a Honolulu. In cambio, fornì dettagli tecnici aiutando i giapponesi a progettare portaerei negli anni precedenti l’attacco a Pearl Harbor. Internato nel 1941-1942, morì suicida nel 1949. Un funzionario ha riferito a Sky News che circa 30 exdi jet (tra cui i caccia ...