Cos’è successo a Yeysk | lo schianto dell’aereo militare russo e le ipotesi sull’incidente – Il video

(Di martedì 18 ottobre 2022) È salito a 13 morti il bilancio dell’incidente di, dove un aereosi è schiantato contro un edificio residenziale. Altre 19 persone sono ferite. La cittadina si trova in territorio, separata dai territori occupati dell’Ucraina dal Mar d’Azov. L’agenzia di stampa Reuters riferisce che il canale di notizie militari Zvezda ha pubblicato unche mostra le esplosioni a bordo. Si tratterebbe di un cacciabombardiere supersonico a medio raggio Sukhoi Su-34. I due piloti hanno lasciato appena in tempo l’aereo prima del crash. Le riprese deimostrano ampie parti dell’edificio di nove piani in fiamme. L’incendio è stato successivamente domato. Un filmato mostra l’esatto momento dellosul palazzo. ...

Secondo il ministero della Difesa russo i piloti hanno riferito che un motore ha preso fuoco durante il decollo e che il carburante siincendiato quando l'aereo ha colpito l'edificio. Il comitato ...ilLasciare il mondo un po' meglio di come lo sitrovato. Ralph Waldo Emerson. La gente pensa che in cima non ci sia abbastanza spazio. Tendono a pensare come a una sorta di Everest. Samantha Cristoforetti e il cerotto sulla testa: cosa è successo “Ha preso una botta” cercando…