Cosa ho sperimentato sulla Iss. Le lezioni spaziali di AstroSam

Leggi su formiche

(Di martedì 18 ottobre 2022) “Grazie a tutti per avermi dato l’opportunità di volare due volte, è stato un privilegio”. Così l’astronauta italiana dell’Agenzia spaziale europea (Esa), Samantha Cristoforetti, ha commentato la sua ultima esperienza in orbita in occasione della prima conferenza stampa dopo il suo rientroTerra, avvenuto il 14 ottobre a bordo di una capsula Crew Dragon di SpaceX. A Colonia, in Germania, l’astronauta ha raccontato ai giornalisti i suoi 170 giorni in orbita con la missione Minerva a bordo della Stazione spaziale internazionale (Iss). Una permanenza che ha portatoa conquistare nuovi importanti record, tra cui quello di prima italiana ed europea ad aver comandato l’Iss e ad aver effettuato una passeggiata spaziale (missione extraveicolare). La prima conferenza stampa al ritorno dallo spazio “È stata un’esperienza intensa e sfidante da ...