CORRSPORT – Napoli-Bologna | c’è anche un ‘richiamo’ per Kvaratskhelia

(Di martedì 18 ottobre 2022) Kvichaha dominato il match, ma Corriere dello Sport gli faun richiamo: un colpo di tacco di troppo. Il quotidiano sportivo oggi celebra, ma mette in risaltouna leziosità da parte del giocatore georgiano: “Un piccolo richiamo potremmo rivolgerglielo per il finale contro il, quando il risultato era sul 3-2, quindi con l’obbligo di chiuderlo il prima possibile. Un tacco, un colpettino per strappare un applauso, insomma, una concessione allo spettacolo darinviare a partite con risultati già al sicuro. Forse l’unico vero rischio di Kvara è questo, il bombardamento delle pagine sui giornali, dei titoloni, dei servizi in tv. Dovrà pensarci Spalletti a tenerlo al riparo dal vento caldo dell’ambiente“. Quello di ...

- Spalletti è il camaleonte della Serie A: nessuno bravo come lui ad adattarsi agli avversari- Zielinski, fantasia e forza da mediano: finalmente ilha il suo leader“Ci sono cento milioni di buoni motivi per porre drasticamente il Napoli dinnanzi ad uno specchio e verificare quanto e come, in appena trentaquattro giorni, la sua immagine si sia meravigliosamente “ ...Rendimento a specchio per il il Napoli di Aurelio e per il Bari di Luigi, che fanno volare in alto il nome della famiglia De Laurentiis ...