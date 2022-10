(Di martedì 18 ottobre 2022) “Siamo lieti di comunicare che la cerimonia didei2022 si terrà il17, presso il Centro Congressi di Confindustria. In questa cornice evocativa e prestigiosa saranno svelati i vincitori delle 6 categorie in concorso”. Lo si legge sulla bacheca Linkedin di Leaving Footprints, lo spin-off accademico dell’Università degli Studi del Sannio e dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, specializzato nella consulenza in ambito dimarketing, che organizza e promuove l’evento. Il premio, giunto quest’anno alla seconda edizione, nasce dall’idea di portare alla ribalta le imprese che si sono distinte per ...

Il Denaro

& Cultural. Stefano Tassone e' entrato in Mediobanca nel 2008 dove ha ricoperto ruoli di ... tra cui Head of Financial &Communications (2013) e Head of Media Relations & Channels ...... upholding the Group's rich telecoms, bolstering the strong telecoms network and ... +352 710 725 500 suzanne.ong@ses.com Nancy Sudheer, e&Communications nsudheer@eand.com Articoli ... Corporate Heritage Awards 22, il prossimo 17 novembre la premiazione a Roma - Ildenaro.it “Siamo lieti di comunicare che la cerimonia di premiazione dei Corporate Heritage Awards 2022 si terrà il prossimo 17 Novembre a Roma, presso il Centro Congressi di Confindustria. In questa cornice ev ...Apart from this, Anant Raj, Schaeffler India, GMDC, Heritage Foods, HFCL, JSW Ispat Special, Network18 Media, Praj, Sonata Software, Take Solutions, LKP Finance, Lloyds Metals & Energy, L&T Technology ...