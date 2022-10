Coronavirus in Italia | il bollettino del 17 ottobre | 13 439 nuovi casi | i morti sono 93

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 18 ottobre 2022) Nelle ultime 24 orestati 13.439 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 30.239. Diminuiscono i tamponi effettuati: 84.220, contro i 175.985 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 15,95% (ieri era al 17,2%).93 i, 2 i posti letto occupati in più in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 17(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Icontagisparsi in tutte le regioni: in testa la l'Emilia-Romagna con 2.024, poi la Lombardia con 1.864. Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento ...