Corona virus | Italia | 543207 attualmente positivi a test -881 in un giorno con 178193 decessi 114 e 22450969 guariti 59125 Totale di 23172370 casi 58360 Dati della protezione civile | effettuati 329569 tamponi

Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile.Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Dati del giorno: 18 ottobre 2022 2.331 Nuovi casi 13.756 Test giornalieri 5 Persone decedute Nuovi casi per provincia Provincia di Bari: 695 ...Ricercatori della Boston University hanno creato una versione del virus SarsCov2 ibrida, in cui il coronavirus originario, arrivato in Usa a inizio 2020 (definito Washington), è… Leggi ...Il totale dei casi dall'inizio della pandemia in Italia è di 23.172.370, indica l'aggiornamento del ministero della Salute (ANSA) ...