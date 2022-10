Cori discriminatori contro Napoli | la decisione del Giudice Sportivo sulla Roma

(Di martedì 18 ottobre 2022) La prossima sfida che attende gli azzurri si disputerà allo Stadio Olimpico dii giallorossi. Il big match dell’Olimpico verrà infuocato, oltre che dalla qualità delle due rose, anche dalla forte rivalità che c’è tra le due tifoserie. Questa rivalità, però, spesso sfocia negli ormai consueti beceri, da parte della tifoseria giallorossa,la città di. Purtroppo questo accade anche quando le due squadre non si affrontano direttamente. È successo anche nel corso dell’ultima partita dellache affrontava la Salernitana. Tifosi(Photo by Marco Luzzani/Getty Images): multa per laQuesto spettacolo ...

Napoli Calcio - "Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta, Vesuvio erutta... " . Nuova vergogna in Serie A: ennesimicontro la città partenopea. A lanciarli sono stati i tifosi giallorossi al Marassi per Sampdoria - Roma. Una chiara provocazione soprattutto in vista del derby del Sole in ...intonati dai sostenitori atalantini prima dell'inizio della gara e al 1' del secondo tempo nei confronti del presidente Commisso e del giocatore Terracciano. Ultime calcio Napoli | Multata la Roma per i cori contro Napoli ANCONA- Cori sessisti all'indirizzo dell'assistente arbitrale da parte dei suoi tifosi nel corso di Jesina-Castelfidardo del 9 ottobre ...A Cremona partita sofferta dopo il vantaggio di Politano su rigore: nella ripresa le rete dell'argentino Simeone e di Lozano, poi il quarto gol di Olivera ...