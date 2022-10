Coppa Italia | su Italia 1 e il 20 scattano i sedicesimi – Calendario

(Di martedì 18 ottobre 2022)(Foto US Mediaset) Torna in primo piano la Coppia, competizione di calcio che Mediaset garantisce in esclusiva, essendosi assicurata i diritti fino al 2024. La 76° edizione entra nella fase cruciale deidi finale, che stabiliranno quali squadre se la vedranno agli ottavi con le big. Fino a giovedì 20 ottobre, otto partite concentrate in tre giorni su1 e il 20. Ecco ilcon gli orari di gioco e la diretta tv (garantita anche in streaming su Mediaset Infinity): martedì 18 ottobre Genoa-Spal: ore 18.00, diretta1 Telecronaca: Roberto Ciarapica e Roberto Cravero Torino-Cittadella: ore 21.00, diretta 20 Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo ...

Convocati Genoa, le scelte di mister Blessin per il match dicontro la SPAL: sono tre le assenze per i rossoblù Il Genoa ha diramato la lista dei convocati per il match dicontro la SPAL di oggi. Fuori Ekuban, Sturaro e Galdames. ...Michele Mignani vuole lasciarsi alle spalle l'ultimo risultato e concentrarsi sulla sfida dicol Parma che potrebbe spalancare ai 'galletti' un ottavo di finale a San Siro contro l'Inter.Nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida di Coppa Italia tra il suo Cittadella e il Torino, in programma questa sera, il mister dei veneti Edoardo Gorini è tornato sulla polemica ...