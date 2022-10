Coppa Italia | cade la Spal di De Rossi Gudmundsson fa volare il Genoa | 1 - 0

(Di martedì 18 ottobre 2022) GENOVA - Basta un gol e una gara sempre sotto controllo aldi Blessin , per avere la meglio sulladi Daniele Denei sedicesimi di. Niente Roma quindi per l'ex giallorosso,...

Superando 1 - 0 la Spal di Daniele De Rossi , il Genoa si è qualificato per gli ottavi di finale dellain programma all'inizio del prossimo anno. La formazione di Blessin se la vedrà con la Roma: da tabellone sorteggiato in estate, infatti, era già stabilito che la vincente del match ...GENOVA - Basta un gol e una gara sempre sotto controllo al Genoa di Blessin , per avere la meglio sulla Spal di Daniele De Rossi nei sedicesimi di. Niente Roma quindi per l'ex giallorosso, che sognava l'impresa e di giocare allo stadio Olimpico. Agli ottavi, sarà il Genoa a sfidare la squadra di Josè Mourinho . A Marassi termina ...Parma-Bari è stato il match che ha inaugurato il campionato di Serie B. Un avvio decisamente col botto alla luce dello spettacolare 2-2 finale. Mercoledì alle 18, al Tardini, la sfida avrà un gustoso ...Davide Vagnati a pochi minuti dal via della gara di Coppa Italia, ai microfoni di 20: "Il Cittadella sta facendo molto bene in questi anni, dobbiamo cercare di mettere ...