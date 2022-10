Coppa Italia 2022 2023 | poker Torino al Cittadella | Juric rialza la testa e si regala il Milan

Leggi su sportface

(Di martedì 18 ottobre 2022) Ilavanza agli ottavi di finale di. La squadra di, reduce in campionato da quattro sconfitte intervallate da un pareggio, prova are lanei sedicesimi dellanazionale, servendo unalche pur non ha sfigurato all’Olimpico-Grande, colpito da gol episodici e da meno qualità. Si vede a tratti la categoria di differenza, tanto basta però ai piemontesi di staccare il pass per affrontare ila gennaio e cercare di risalire la china in campionato. Compito che però anche i veneti dovranno rincorrere in B.che prova a premere in avvio e c’è la traversa colpita da Schuurs, ...