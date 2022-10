Coppa Italia | 1 - 0 alla Spal | Genoa agli ottavi con la Roma

Luca Gotti, allenatore dello Spezia, ha diramato la lista dei convocati per la sfida dicontro il Brescia Luca Gotti, allenatore dello Spezia, ha diramato la lista dei convocati per la sfida dicontro il Brescia. La lista completa: Portieri: Zoet, Zovko, ...Il Genoa ha battuto la Spal 1 - 0 (1 - 0) in una partita dei sedicesimi di finale die agli ottavi affronterà la Roma all'Olimpico. La sfida a Marassi è stata decisa da un rigore concesso per un fallo di mano e trasformato da Gudmundsson nel finale del primo tempo. . 18 ...La sua Spal ade al cospetto del Genoa, 1 a 0 e lascia la Coppa Italia. In sala stampa l'ex romanista ha spiegato: "Cerco sempre di provare ciò che facciamo in settimana e ci muoviamo anche nella ...Il Genoa è la prima squadra a conquistare gli ottavi di finale di Coppa Italia. Al Grifone basta una rete realizzata da Albert Gudmundsson al 41’ su calcio di rigore per avere la ...