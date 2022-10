(Di martedì 18 ottobre 2022) Si è conclusa laditenuta dal maestro Fabrizio(primodell’Orchestra Filarmonica e del Teatro alla Scala di Milano dal 1984) organizzata dal“Nicola Sala” di, referente Fausto Franceschelli, docente di, e coordinata dalle professoresse Rosa Montano e Rossella Vendemia. L’appuntamento, molto atteso, che ha visto un numero elevato di iscritti (ben 85), si è svolto nell’Auditorium San Vittorino. “Il maestro Fabrizio– si legge in una nota del– ha tenuto lezioni magistrali, trasmettendo ai ragazzi la sua straordinaria esperienza, cultura e carisma, dando loro preziosi consigli attraverso le pagine più importanti della ...

Il Denaro

... Vincenzo Damasco artista e autore musicale con un background musicale di tutto rispetto culminati nel 2018 quando presso il"Nicola Sala" die si laurea in "Composizione con ...Dal 17 al 23 ottobre prossimi, torna al'Autunno Chitarristico organizzato dal"Nicola Sala" di. La manifestazione, ideata e coordinata artisticamente dal maestro Piero Viti, concertista e docente titolare di Chitarra nell'Istituto di Alta Formazione ... Conservatorio di Benevento, il clarinetto dal solista all'orchestra: il masterclass di Meloni fa il pieno - Ildenaro.it I ciechi si muovono leggeri nello spazio come se potessero vedere attraverso un immaginario terzo occhio e utilizzano gli altri sensi per sentire al di là di ciò che percepiscono le orecchie. A Beneve ...Dal 17 al 23 ottobre prossimi, torna a Benevento l’Autunno Chitarristico organizzato dal Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento. La manifestazione, ideata e coordinata ...