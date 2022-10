Confindustria Benevento | come far fronte alla crisi energetica | un seminario e un bando

(Di martedì 18 ottobre 2022) È stato organizzato da, il prossimo 20 ottobre (alle ore 11 nella Sala Conferenze del Centro per l’Impiego in via XXV Luglio), undi approfondimento volto a illustrare le strategie e gli strumenti in campo per far.Il Caro Energia rappresenta una delle principali problematiche con cui le aziende sono costrette a confrontarsi in questa particolare fase congiunturale. Sul punto la Regione Campania ha già pubblicato due avvisi diretti a sostenere le imprese nel fara maggiori costi di energia e gas e a favorire la costituzione di comunità energetiche nei comuni con meno di 5.000 abitanti.L’incontro organizzato daconsentirà di illustrare le strategie ...

Benevento è la seconda provincia del Mezzogiorno per produzione di energia da fonti rinnovabili dopo Cosenza.