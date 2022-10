Agenzia ANSA

"Gli impianti di stoccaggio di gas in Europa - ha detto la presidente dellaUe, Ursula von der Leyen - sono al 92%. La quota russa del gas via gasdotto è scesa al 9%, i 2/3 delle ...Siamo nel 2009 e, nonostante le pressioni dellaeuropea, la Grecia decide di sbarrare ... Anzi, nel 2006il tanto faraonico quanto controverso (e dispendioso) progetto " Skopje 2014 ", ... Commissione Ue vara piano su caro energia e forniture gas Per affrontare il caro energia e garantire le forniture di gas invernali, la Commissione europea ha dato il via libera a una nuova proposta legislativa che dovrà essere approvata dall'Europarlamento.Via libera del Collegio dei commissari europei alla nuova proposta legislativa sull'energia. Il pacchetto di misure "affronta il caro prezzi del gas e assicura la sicurezza delle forniture per questo ...