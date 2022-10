Come difendersi dal phishing Poste Italiane

Leggi su wikitech

(Di martedì 18 ottobre 2022) Hai paura del pshishing ? Ok, vediamo alcune informazioni su !ti ho sempre detto, non bisogna fidarsi delle email che richiedono l’inserimento di username e password (a meno che non si sia effettuata una richiesta diretta in tal senso a un sito o un servizio online). Ma ci sono anche altri modi per riconoscere i tentativi di. Qualche esempio? Te lo dico subito: prenditi cinque minuti di tempo libero, leggi attentamente le indicazioni che sto per darti e scopridifenderti dalo da altri tentativi di truffe via email. Non è poi così difficile. Attento alle truffe dei falsi operatori di call center die ...