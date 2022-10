come concimare il coriandolo

(Di martedì 18 ottobre 2022) Ecco alcuni consigli su oppure coltivare ilsul balcone, perchè no. Il, Coriandrum sativum (OMBRELLIFERE), è un’erbacea annuale con fusto eretto (40-60 cm) ramoso e striato. Le foglie basali hanno picciolo lungo e possono suddividersi in 3 foglioline dentate. I fiori, bianchi o rosati, sono raccolti in ombrelle e compaiono in primavera-estate. Il frutto, o seme, è formato da 2 piccoli acheni di colore giallo-bruno uniti a formare una sfera. Allo stato selvatico si trovano solo esemplari eventualmente sfuggiti a coltivazioni. Esistono varietà bulgare e indiane, adatte alla produzione di semi, e varietà russe, capaci di resistere alle basse temperature. La Slow Bolt è caratterizzata da grandi foglie ed è una varietà ornamentale. Il clima e ...

Agronotizie

per le fave, dovremoil terreno, creare dei solchi, a 4 cm di profondità, distanziandoli tra loro. Ecco quando eseminare fave e piselli nel giardino, ma anche in vaso basterà ...Adesso carino torna giù,/ e dì loroquassù,/ siamo capaci di,/ che han tutto da imparare. Ultimi Articoli Il sindaco fascista rilancia ma una 18enne: "Ti sei mai vergognato di abitare ... Organ-Lea Bio: concimare in autunno in post raccolta Decorano, assorbono l'umidità e crescono anche quando c'è poca luce. Caratteristiche, cure e consigli per scegliere la specie botanica giusta ...Produzione alimentare in Italia giù del 30%: il pericolo delle limitazioni nell'uso dei pesticidi e la scarsa disponibilità sul mercato di concimi ...