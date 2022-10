(Di martedì 18 ottobre 2022) Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "Nascondi le tue capacità e aspetta il tuo momento". E' la regola adottata dalla, che, secondo Marco, "ha atteso 43 anni per calare il suo asso. Hanno fatto un congresso per cambiare la regola dei due mandati. E ora Xi è l'erede di Mao. Ladiventerà laagli Usa eildella". Secondo l'ex ministro dell'Interno - intervenuto alla presentazione a Roma, al Tempio di Adriano, del libro di Maurizio Molinari 'Il ritorno degli imperi. Come la guerra in Ucraina ha stravolto l'ordine globale' (Rizzoli) - con l'invasione, il 24 febbraio, dell'Ucraina, la"è entrata nell'orbita del vassallaggio della ...

La Svolta

Finalmente si vedonoe Stati Uniti impegnati in questa direzione. Noi abbiamo chiaro in testa ... e alle politiche "securitarie" adottate, l'allora ministro dell'Interno, Pd, Marco, ......della Terza guerra mondiale che vedrà contrapposti tra appena 12 anni tra Stati Uniti e, ... A quel punto, ricorda, nulla è più controllabile. La fantasia di Stavradis e Ackerman, sia pure ... Ultimo'ora: Cina: Minniti, 'sarà prima potenza economica davanti a Usa e dopo suicidio Russia' Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "Nascondi le tue capacità e aspetta il tuo momento". E' la regola adottata dalla Cina, che, secondo Marco Minniti, "ha atteso 43 anni per calare il suo asso. Hanno ...Intervista con l’ex ministro: “L’Ucraina può essere per la Russia quello che l’Afghanistan è stato per l’Urss. È il momento del rischio della disperazione, ...