Ciclismo | gli italiani disoccupati e senza contratto per il 2023 Rischiano anche Formolo e Battistella

(Di martedì 18 ottobre 2022) Come riporta Spazio, sono tanti i ciclistiancora privi diper la stagione, nella quale, ancora una volta, non ci sarà una formazione del Bel Paese nel WorldTour. Sono oltre 40 gli azzurri al momento appiedati, dei quali circa un terzo nel 2022 aveva corso nel WorldTour, con i due terzi cimentatisi con le Professional. Tra gli ex WorldTourci sono Samuele(Astana), Gianluca Brambilla (Trek), Dario Cataldo (Trek), Filippo Conca (Lotto), Alessandro De Marchi (Israel), Davide(UAE), Alexander Konychev (BikeExchange), Jonathan Milan (Bahrain), Matteo Moschetti (Trek), Domenico Pozzovivo (Intermarché), Christian Scaroni (Astana), Oliviero Troia (UAE) e Davide Villella (Cofidis). Ben più ...

OA Sport

